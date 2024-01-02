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Адвокат назвал «Зенит» самым популярным клубом России

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Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат высказал мнение, какой клуб является самым популярным в России.

«Для меня самым популярным клубом в России всегда был и останется «Зенит». Причина — успешность этого клуба. Это очень популярный клуб», — цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год и завоевал с клубом титул чемпиона России (2007), Кубок УЕФА (2008) и Суперкубок УЕФА (2008).

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Вторым идёт «Зенит» (36), замыкает тройку «Динамо» (32).

Ранее сообщалось, что «Зенит» не заинтересован в подписании защитника «Сфаксьена» Грама.

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