Адвокат назвал «Зенит» самым популярным клубом России

Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат высказал мнение, какой клуб является самым популярным в России.

«Для меня самым популярным клубом в России всегда был и останется «Зенит». Причина — успешность этого клуба. Это очень популярный клуб», — цитирует Адвоката «Спорт-Экспресс».

Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год и завоевал с клубом титул чемпиона России (2007), Кубок УЕФА (2008) и Суперкубок УЕФА (2008).

После 18 туров «Краснодар» набрал 38 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Вторым идёт «Зенит» (36), замыкает тройку «Динамо» (32).

Ранее сообщалось, что «Зенит» не заинтересован в подписании защитника «Сфаксьена» Грама.