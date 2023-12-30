СЭ: «Зенит» не заинтересован в подписании защитника «Сфаксьена» Грама
Команда Сергея Семака не интересуется футболистом из Туниса, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации журналиста Ивана Карпова, петербуржцы предлагают за 22-летнего тунисца €1,5 млн. «Зенит» хочет отдать защитника в аренду сразу после трансфера.
В нынешнем сезоне Грам забил три гола в десяти матчах за «Сфаксьен» в чемпионате Туниса. Его контракт с тунисским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €1,2 млн.
Ранее сообщалось, что ЦСКА примет решение по трансферу Грама на выходных.