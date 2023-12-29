«Чемпионат»: ЦСКА примет решение по трансферу защитника Грама на выходных

Стало известно, когда ЦСКА примет решение по трансферу защитника «Сфаксьена» Алаа Грама.

«Определённость по Граму ожидается уже на выходных. Факторы всё те же: в стоимости игрока и перспективах возвращения Дивеева и прогрессе Лукина. Сам игрок предпочитает перейти в ЦСКА, несмотря на интерес к нему от «Зенита» и клубов из европейских чемпионатов, так как считает, что для адаптации и перспектив играть и расти — это лучший вариант», — приводит слова источника «Чемпионат».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, петербуржцы предлагают за 22-летнего тунисца €1,5 млн.

По информации источника, «Зенит» хочет отдать защитника в аренду сразу после трансфера.

В нынешнем сезоне Грам забил три гола в десяти матчах за «Сфаксьен» в чемпионате Туниса. Его контракт с тунисским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Сфаксьен» достигли предварительного соглашения о переходе Грама.