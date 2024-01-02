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Руни: футбол — это бизнес, ориентированный на результаты

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Легенда английского футбола Уэйн Руни высказался о своём уходе из «Бирмингема».
Руни: футбол — это бизнес, ориентированный на результаты
  • Gettyimages.ru

«Футбол — это бизнес, ориентированный на результаты, и я признаю, что они были не на том уровне, на котором я хотел их видеть», — цитирует Руни журналист Бен Джейкобс в X. 

Специалист также поблагодарил руководство за возможность быть в «Бирмингеме» и за поддержку, которую все они оказывали ему в течение периода работы в клубе. 

Специлист известен своими выступлениями за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Он завершил карьеру в возрасте 36 лет в 2021-м. Англичанин возглавил «Бирмингем» в октябре 2023 года. При нём клуб провёл 15 матчей. 

Ранее нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах оценил шансы команды на чемпионство АПЛ после победы в матче 20-го тура с «Ньюкаслом».

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