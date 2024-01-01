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Захарян вернулся в заявку «Реал Сосьедад» перед матчем Примеры с «Алавесом»

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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может принять участие в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу с «Алавесом».
Захарян вернулся в заявку «Реал Сосьедад» перед матчем Примеры с «Алавесом»
  • РИА Новости

20-летний хавбек сборной России попал в заявку баскской команды на предстоящую игру, сообщает пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна.

Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Матч «Реал Сосьедад» — «Алавес» пройдёт 2 декабря.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян находится в идеальном состоянии.

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