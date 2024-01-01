Захарян вернулся в заявку «Реал Сосьедад» перед матчем Примеры с «Алавесом»
- РИА Новости
20-летний хавбек сборной России попал в заявку баскской команды на предстоящую игру, сообщает пресс-служба клуба из Сан-Себастьяна.
Захарян в сезоне-2023/24 в 17 матчах за команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Матч «Реал Сосьедад» — «Алавес» пройдёт 2 декабря.
Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян находится в идеальном состоянии.