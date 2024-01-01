Селюк: всего наилучшего Гвардиоле, мы помирились, и я снял проклятие с «Манчестер Сити»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о пожеланиях себе и одному из своих коллег в новом, 2024 году.

«Себе и остальным от всего сердца пожелаю здоровья — без этой составляющей всё остальное теряет всякий смысл. А также всего наилучшего Хосепу Гвардиоле: мы в 2023-м помирились, и я снял проклятие с «Манчестер Сити», благодаря чему тот и завоевал столько титулов», — сказал он RT.

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