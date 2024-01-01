Тарпищев не исключил, что теннисист Карацев может завершить карьеру

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о перспективах Аслана Карацева.

«Если бы Карацев не поменял тренера, то двигался бы поступательно вперёд. А так его перспективы под вопросом. Если начнутся неудачи, Карацев может и закончить», — цитирует Тарпищева Sport24.

В декабре 2023-го стало известно, что Карацев вновь прекратил сотрудничество с Егором Яцыком. В настоящий момент теннисист занимает 35-е место в мировом рейтинге ATP. Он является четвёртой ракеткой России.

Ранее Карацев показал, как катается на мотоцикле.