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Тарпищев не исключил, что теннисист Карацев может завершить карьеру

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о перспективах Аслана Карацева.
Тарпищев не исключил, что теннисист Карацев может завершить карьеру
  • Gettyimages.ru

«Если бы Карацев не поменял тренера, то двигался бы поступательно вперёд. А так его перспективы под вопросом. Если начнутся неудачи, Карацев может и закончить», — цитирует Тарпищева Sport24.

В декабре 2023-го стало известно, что Карацев вновь прекратил сотрудничество с Егором Яцыком. В настоящий момент теннисист занимает 35-е место в мировом рейтинге ATP. Он является четвёртой ракеткой России.

Ранее Карацев показал, как катается на мотоцикле.

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