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Головин вошёл в топ‑5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в топ‑5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР.
Головин вошёл в топ‑5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР
  • Gettyimages.ru

Россиянин расположился на пятой строчке — стоимость его трансфера составляет €30 млн, сообщает Transfermarkt.

На первом месте грузин Хвича Кварацхелия из «Наполи» (€80 млн), на втором — украинец Александр Зинченко («Арсенал», €42 млн), третье у украинца Михаила Мудрика («Челси», €40 млн), четвёртое у грузина Георгия Мамадишвили («Валенсия», €30 млн).

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. 

Ранее болельщики «Монако» в соцсетях оценили игру Головина в первой части сезона.

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