ФК «Факел» выразил поддержку жителям Белгорода

Воронежский «Факел» выразил поддержку жителям Белгорода после обстрела со стороны украинских военных.

«В этот день мы не можем не выразить поддержку жителям Белгорода — на их земле случилась настоящая трагедия. Мы приносим нашим соседям, всем родственникам и близким пострадавших самые искренние соболезнования. Держитесь!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. По последним данным губернатора Белгородской области, погибли 24 человека, в том числе четыре ребёнка, пострадали 108 человек.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил соболезнования близким погибших в Белгороде при атаке ВСУ.