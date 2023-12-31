ФК «Факел» выразил поддержку жителям Белгорода
- РИА Новости
«В этот день мы не можем не выразить поддержку жителям Белгорода — на их земле случилась настоящая трагедия. Мы приносим нашим соседям, всем родственникам и близким пострадавших самые искренние соболезнования. Держитесь!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.
ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. По последним данным губернатора Белгородской области, погибли 24 человека, в том числе четыре ребёнка, пострадали 108 человек.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил соболезнования близким погибших в Белгороде при атаке ВСУ.