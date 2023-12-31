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Призёра Олимпиады велогонщика Денниса арестовали по подозрению в убийстве жены

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Полиция арестовала призёра Олимпийских игр и чемпиона мира австралийского велогонщика Роана Денниса по подозрению в убийстве жены.
Призёра Олимпиады велогонщика Денниса арестовали по подозрению в убийстве жены
  • Gettyimages.ru

Спортсмен был за рулём автомобиля, который сбил его жену Мелиссу Хоскинс, сообщает News.

Отмечается, что инцидент произошёл 30 декабря вблизи дома супругов в Аделаиде. Позднее Хоскинс скончалась в больнице. У пары есть двое детей.

Деннис является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр в велоспорте на треке и на шоссе, а также шестикратным чемпионом мира.

Ранее юные спортсмены хоккейной команды «Чайка» погибли в результате аварии, которая произошла в Вологодской области.

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