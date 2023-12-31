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Траньков: желаю нашему спорту вернуться на международную арену

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался об ожиданиях в 2024 году.
Траньков: желаю нашему спорту вернуться на международную арену
  • РИА Новости

«Нашему спорту желаю в следующем году вернуться на международную арену! Чтобы мы показывали и доказывали, что, по крайней мере, в фигурном катании мы одна из самых сильнейших федераций в этом виде спорта», — заявил Траньков Sport24.

9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее чемпион России в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, заявил, что ему не хватает международных соревнований.

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