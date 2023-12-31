Сафонов попал в топ-10 лучших вратарей мира по версии CIES

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попал в топ-10 лучших голкиперов мира по версии CIES.

У 24-летнего Сафонова процент совершённых сейвов составляет 83%.

Первое место занимает голкипер «Целе» Матьяж Розман (89%). Также в топ-10 попали два украинских вратаря: Анатолий Трубин («Бенфика») — 85% и Денис Бойко («Полесье») — 84%.

Матвей в нынешнем сезоне пропустил 12 голов в 18 матчах в составе «Краснодара». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сафонов занимает 25-е место в списке самых дорогих вратарей мира.