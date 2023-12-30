Корнеев: Миранчук может «похоронить» себя в «Аталанте»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев считает, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен соглашаться на переход в другой клуб.

«Не выпускать Миранчука с его умением творить и сделать разницу — я не понимаю. Это неприязнь со стороны тренера. Надо бежать куда угодно, где есть спортивный план и ставка на него. Для креативного игрока тяжело быть на скамейке, он может «похоронить» себя», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

По информации Tutto Atalanta, в возвращении игрока заинтересован лично главный тренер туринцев Иван Юрич. Специалист считает, что навыки россиянина помогут команде увеличить количество моментов у чужой штрафной.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Эдуард Мор предположил, что лучшим вариантом для Алексея Миранчука станет возвращение в «Торино».