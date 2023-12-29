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Мор считает, что Миранчуку стоит вернуться в «Торино»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что лучшим вариантом для полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука станет возвращение в «Торино».

«Ему в «Торино» всё знакомо, у него есть гарантированное место в составе, тренер его знает. Мой прогноз: если Миранчук перейдёт в «Торино», то очень хорошо проведёт полгода, летом, возможно, даже на повышение пойдёт. Он полностью готов к тому, чтобы показать свой лучший футбол», — цитирует Мора «Матч ТВ».

По информации Tutto Atalanta, в возвращении игрока заинтересован лично главный тренер туринцев Иван Юрич. Специалист считает, что навыки россиянина помогут команде увеличить количество моментов у чужой штрафной.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» не планирует продавать Миранчука зимой.









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