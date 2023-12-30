Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду улучшил свой результат по голам в 2023 году.

Португалец в 2023 году забил 54 мяча и стал лучшим по показателю среди всех игроков в мировом футболе.

На втором месте Гари Кейн (52 гола) и Килиан Мбаппе (52).

Роналду перешёл в «Аль-Наср» зимой 2023 года. Последним клубом 38-летнего португальца был «Манчестер Юнайтед». В саудовском клубе форвард провёл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 37 мячей и отдал 13 голевых передач.

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