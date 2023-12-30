Роналду возглавил рейтинг звёзд мирового спорта 2023 года

Компания Hopper HQ, которая занимается SММ, огласила список главных звёзд мирового спорта по итогам 2023 года.

Как сообщается на сайте Hooper HQ, первое место в рейтинге занял футболист сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

На второй строчке расположился игрок национальной команды Аргентины по футболу и «Интер Майами» Лионель Месси.

На третьей позиции — индийский крикетчик Вират Кохли.

Четвёртым стал футболист сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар, пятым — американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года.