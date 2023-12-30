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Роналду возглавил рейтинг звёзд мирового спорта 2023 года

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Компания Hopper HQ, которая занимается SММ, огласила список главных звёзд мирового спорта по итогам 2023 года.

Как сообщается на сайте Hooper HQ, первое место в рейтинге занял футболист сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

На второй строчке расположился игрок национальной команды Аргентины по футболу и «Интер Майами» Лионель Месси.

На третьей позиции — индийский крикетчик Вират Кохли.

Четвёртым стал футболист сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар, пятым — американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года.

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