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Роналду станет лучшим бомбардиром 2023 года

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром 2023 года.
Роналду станет лучшим бомбардиром 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Khalid Alhaj/MB Media

Это произойдёт из-за того, что футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд уже не сыграет в уходящем году. Главный тренер «Сити» заявил на пресс-конференции, что Холанд не примет участия в последней игре с «Шеффилдом».

Роналду является лучшим бомбардиром, забив за 2023 год 53 гола. Следом идут Килиан Мбаппе из ПСЖ и Гарри Кейн из «Баварии», у которых по 52 гола, но они тоже больше не сыграют до конца года.

Ранее Конор Макгрегор выложил фотографию с Криштиану Роналду.

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