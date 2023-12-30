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«Металлург» победил «Куньлунь» в матче КХЛ

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«Металлург» победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Металлург» победил «Куньлунь» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Игра завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Никита Гребёнкин, Павел Акользин и Александр Петунин, оформивший дубль.

«Металлург» набрал 63 очка и занимает первое место в Восточной конференции. В активе «Куньлуня» 35 очков и девятая позиция в Западной конференции.

В других матчах «Нефтехимик» победил «Адмирал» (5:2), а «Барыс» обыграл «Трактор» (5:1).

Ранее сообщалось, что хоккеист ЦСКА Уильямс считает канадцев дружелюбнее россиян.

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