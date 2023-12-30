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Хоккеист ЦСКА Уильямс считает канадцев дружелюбнее россиян

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Канадский хоккеист московского ЦСКА Колби Уильямс сравнил менталитет соотечественников и россиян.
Хоккеист ЦСКА Уильямс считает канадцев дружелюбнее россиян
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Пожалуй, менталитет немного отличается. Главное различие, которое я заметил, — россияне всегда готовы помочь, если их попросить. Но если не попросить, то они не будут трогать. В России люди более сдержанные и закрытые, а в Канаде — более открытые и дружелюбные», — приводит слова Уильямса «Чемпионат».

После обмена с владивостокским «Адмиралом» в ноябре 2023 года 28-летний канадец провёл за армейцев 15 матчей, в которых набрал 5 (0 + 5) очков.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» обменял Уильямса в ЦСКА.

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