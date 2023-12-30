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Ассист Дадонова помог «Далласу» победить «Чикаго» в овертайме матча НХЛ

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«Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов отметился результативным пасом.

После 34 игр «Даллас» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Чикаго» с 24 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» победил «Сент-Луис Блюз» в матче НХЛ. 

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