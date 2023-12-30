Веснина заявила, что хотела бы сыграть вместе с Джоковичем

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина рассказала, с кем бы хотела выйти на корт в одной команде.

«С Джоковичем хотелось бы сыграть вместе. Я обожаю Новака, очень люблю его как теннисиста. Я за ним всегда слежу, болею. Он невероятный атлет и, наверное, сейчас уже величайший теннисист в истории», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Она добавила, что также хотела бы сыграть с Роджером Федерером.

«Он мой любимый теннисист, но он уже закончил карьеру. Может быть, потом получится, уже на ветеранских турнирах», — добавила Веснина.

37-летняя теннисистка 28 декабря объявила о возобновлении карьеры после рождения ребёнка.

В мае 2023 года спортсменка родила дочь Анну. В ноябре 2018-го она впервые стала мамой, у неё появилась дочка Елизавета.

Ранее сообщалось, что Джокович стал «чемпионом чемпионов» по версии L'Équipe.











