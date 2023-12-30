Швеция обыграла Канаду на МЧМ-2024 по хоккею
Игра третьего тура группы А в Гётеборге завершилась со счётом 2:0 в пользу «Тре Крунур».
Шайбы забросили Том Вилландер (22-я минута), Ной Эстлунд (31-я).
Швеция набрала девять очков и вышла на чистое первое место в группе. Канада (шесть) располагается на второй позиции.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
Норвегия — Словакия — 4:8,
Латвия — Финляндия — 0:4,
Чехия — США — 3:4.
Ранее сообщалось, что хет-трик Отто Стенберга помог Швеции разгромить Германию на МЧМ-2024 по хоккею.