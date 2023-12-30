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Швеция обыграла Канаду на МЧМ-2024 по хоккею

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Сборная Швеции в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2024 года нанесла поражение команде Канады.

Игра третьего тура группы А в Гётеборге завершилась со счётом 2:0 в пользу «Тре Крунур».

Шайбы забросили Том Вилландер (22-я минута), Ной Эстлунд (31-я).

Швеция набрала девять очков и вышла на чистое первое место в группе. Канада (шесть) располагается на второй позиции.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Норвегия — Словакия — 4:8,

Латвия — Финляндия — 0:4,

Чехия — США — 3:4.

Ранее сообщалось, что хет-трик Отто Стенберга помог Швеции разгромить Германию на МЧМ-2024 по хоккею.

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