Хет-трик Стенберга помог Швеции разгромить Германию на МЧМ-2024 по хоккею
Игра второго тура группы А в Гётеборге завершилась со счётом 5:0 в пользу «тре крунур».
Шайбы забросили Отто Стенберг (16-я, 45-я, 50-я минуты), Маттиас Хевелид (39-я), Ной Эстлунд (55-я).
Швеция и Канада (по шесть очков) лидируют в группе. Далее расположились Германия (три), Финляндия (ноль) и Латвия (ноль).
В другом матче дня сборная США разгромила Швейцарию (11:3).
Ранее сообщалось, что Швеция разгромила Латвию на молодёжном чемпионате мира по хоккею.