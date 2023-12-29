Хет-трик Стенберга помог Швеции разгромить Германию на МЧМ-2024 по хоккею

Сборная Швеции в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею 2024 года нанесла разгромное поражение команде Германии.

Игра второго тура группы А в Гётеборге завершилась со счётом 5:0 в пользу «тре крунур».

Шайбы забросили Отто Стенберг (16-я, 45-я, 50-я минуты), Маттиас Хевелид (39-я), Ной Эстлунд (55-я).

Швеция и Канада (по шесть очков) лидируют в группе. Далее расположились Германия (три), Финляндия (ноль) и Латвия (ноль).

В другом матче дня сборная США разгромила Швейцарию (11:3).

Ранее сообщалось, что Швеция разгромила Латвию на молодёжном чемпионате мира по хоккею.





