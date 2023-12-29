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Quartz: шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за кроссовки

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Голландская шахматистка Анна-Майя Казарян была оштрафована Международной федерацией шахмат (ФИДЕ) из-за дресс-кода.
Quartz: шахматистку Казарян оштрафовали на €100 за кроссовки
  • Gettyimages.ru
  • © marchmeena29

Как сообщает Quartz, Казарян пришла на чемпионат мира по рапиду и блицу в Самарканде (Узбекистан) в кроссовках Burberry. Арбитр счёл обувь слишком спортивной для шахматиста. 

По информации источника, сумма штрафа составит €100.

По правилам организации, категорически запрещено приходить на соревнования в спортивной обуви.

Напомним, что первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Артемьев лидирует после шести туров на чемпионате мира по блицу.

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