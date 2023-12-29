Газзаев: игра Головина за «Монако» привлечёт внимание европейских клубов к РПЛ
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«Я поздравляю Головина с успешным годом. Чем больше российских игроков будет сверкать в европейских командах, тем больше внимания будут обращать скауты на нашу лигу. У Головина хороший сезон, отличные достижения», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.
Ранее Головин рассказал о желании вернуться в Россию после завершения карьеры.