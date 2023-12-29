Газзаев: игра Головина за «Монако» привлечёт внимание европейских клубов к РПЛ

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я поздравляю Головина с успешным годом. Чем больше российских игроков будет сверкать в европейских командах, тем больше внимания будут обращать скауты на нашу лигу. У Головина хороший сезон, отличные достижения», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее Головин рассказал о желании вернуться в Россию после завершения карьеры.