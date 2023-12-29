Муравьёва: горжусь, что я эмоциональный человек и не стою как деревянная доска

Российская фигуристка Софья Муравьёва заявила, что гордится своей эмоциональностью.

«Я считаю, что каждый человек имеет право на эмоцию — где-то поплакать, где-то порадоваться. Я горжусь, что я эмоциональный человек, что я не стою, знаете, как деревянная доска. Я могу показывать свои эмоции на льду», — приводит слова Муравьёвой РИА Новости.

На прошедшем чемпионате России Муравьёва заняла второе место, получив 239,40 балла по сумме двух программ.

Ранее Муравьёва рассказала, кем восхищается в своём виде спорта.