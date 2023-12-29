RT в Telegram
Подпишись

Муравьёва: горжусь, что я эмоциональный человек и не стою как деревянная доска

Короткая ссылка
Российская фигуристка Софья Муравьёва заявила, что гордится своей эмоциональностью.
Муравьёва: горжусь, что я эмоциональный человек и не стою как деревянная доска
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Я считаю, что каждый человек имеет право на эмоцию — где-то поплакать, где-то порадоваться. Я горжусь, что я эмоциональный человек, что я не стою, знаете, как деревянная доска. Я могу показывать свои эмоции на льду», — приводит слова Муравьёвой РИА Новости.

На прошедшем чемпионате России Муравьёва заняла второе место, получив 239,40 балла по сумме двух программ.

Ранее Муравьёва рассказала, кем восхищается в своём виде спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить