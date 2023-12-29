Ян заявил, что будет готовиться к поединку с Ядонгом в США

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян дал понять, что будет готовиться к своему следующему поединку в Америке.

«Полечу в Америку на пару месяцев. Мне важно уехать подальше от дома, чтобы вообще ничего не отвлекало. У ребят, которых я знаю, нет американской визы, и мне надо заблаговременно там сработаться с командой», — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Ян в марте уступил Мерабу Двалишвили. Поединок продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. После этого боец не выходил в октагон. Россиянин в конце сентября сообщил, что перенёс операцию.

Следующий поединок Ян проведёт против китайца Сонг Ядонга. Бой состоится на турнире UFC 299 в Майами.

Ранее чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев сообщил, что будет готов провести свой следующий поединок в марте 2024 года.