«Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» в гостях потерпел поражение от «Брайтона» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Роберто Де Дзерби.

Мячи у победителей забили Джек Хиншелвуд (11-я минута), Жоао Педро (23-я, 76-я; оба с пенальти), Первис Эступиньян (63-я). В составе проигравших отличился Алехо Велис (81-я), Бен Дэвис (86-я).

«Тоттенхэм» (36 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Брайтон» (30) — восьмое. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (42).

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что «Арсенал» не сможет выиграть АПЛ в сезоне-2023/24.