Ковальчук пропустил матч КХЛ с минским «Динамо» из-за микротравмы
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«У Ковальчука микротравма, ничего серьёзного, но мы не стали его брать сюда. Он вернулся в Москву, проводит процедуры, физиотерапию. В ближайшее время его увидите. Решили, что так будет лучше, чтобы не форсировать», — цитирует Жамнова ТАСС.
«Спартак» в гостях нанёс поражение «Динамо» со счётом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Максим Цыплаков (21-я минута), Михаил Мальцев (26-я), Павел Порядин (40-я), Шейн Принс (50-я). У проигравших отличился Александр Волков (23-я).
«Спартак» (65 очков) продолжает лидировать в Западной конференции. «Динамо» (40) занимает восьмое место.
Ранее сообщалось, что СКА победил ЦСКА в КХЛ.