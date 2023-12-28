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Ковальчук пропустил матч КХЛ с минским «Динамо» из-за микротравмы

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что нападающий Илья Ковальчук по медицинским показаниям не принял участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».
Ковальчук пропустил матч КХЛ с минским «Динамо» из-за микротравмы
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«У Ковальчука микротравма, ничего серьёзного, но мы не стали его брать сюда. Он вернулся в Москву, проводит процедуры, физиотерапию. В ближайшее время его увидите. Решили, что так будет лучше, чтобы не форсировать», — цитирует Жамнова ТАСС.

 «Спартак» в гостях нанёс поражение «Динамо» со счётом 4:1. 

В составе победителей шайбы забросили Максим Цыплаков (21-я минута), Михаил Мальцев (26-я), Павел Порядин (40-я), Шейн Принс (50-я). У проигравших отличился Александр Волков (23-я).

«Спартак» (65 очков) продолжает лидировать в Западной конференции. «Динамо» (40) занимает восьмое место.

Ранее сообщалось, что СКА победил ЦСКА в КХЛ.





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