Юран: планируем добавить двух-трёх футболистов на две позиции

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о возможных приобретениях в зимнее трансферное окно.

«Планируем добавить двух-трёх футболистов на две позиции. Марадишвили уже у нас — ждём ещё пару человек в центральную зону. Но я ещё до конца не знаю, останется ли Майга. Разговоров вокруг него много, но понятно, что рассматриваются только топовые клубы», — цитирует Юрана «Чемпионат».

По словам тренера, на третьем сборе он точно никого не отпустит в другую команду.

«Сколько бы денег ни давали. На втором — большой вопрос. Эти вопросы желательно закрыть до Нового года, максимум на первом сборе. А если ко мне под конец межсезонки придут и скажут, что Майга покупают, отвечу: «И что? Мне вместо него теперь выходить?» У нас должен быть запас времени, чтобы подобрать замену уходящему», — добавил Юран.

«Пари НН» с 14 очками по итогам 18 туров занимает девятое место в таблице.

Ранее Юран высказался за возврат системы «весна — осень».









