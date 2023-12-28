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Юран: планируем добавить двух-трёх футболистов на две позиции

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о возможных приобретениях в зимнее трансферное окно.
Юран: планируем добавить двух-трёх футболистов на две позиции
  • РИА Новости

«Планируем добавить двух-трёх футболистов на две позиции. Марадишвили уже у нас — ждём ещё пару человек в центральную зону. Но я ещё до конца не знаю, останется ли Майга. Разговоров вокруг него много, но понятно, что рассматриваются только топовые клубы», — цитирует Юрана «Чемпионат».

По словам тренера, на третьем сборе он точно никого не отпустит в другую команду.

«Сколько бы денег ни давали. На втором — большой вопрос. Эти вопросы желательно закрыть до Нового года, максимум на первом сборе. А если ко мне под конец межсезонки придут и скажут, что Майга покупают, отвечу: «И что? Мне вместо него теперь выходить?» У нас должен быть запас времени, чтобы подобрать замену уходящему», — добавил Юран.

«Пари НН» с 14 очками по итогам 18 туров занимает девятое место в таблице.

Ранее Юран высказался за возврат системы «весна — осень».



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