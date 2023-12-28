Галлямов: Москвина — мудрый, интеллигентный человек с большой буквы

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о характере своего тренера Тамары Москвиной.

«Повышает ли тренер голос? Ни в коем случае! Тамара Николаевна — мудрый, интеллигентный человек с большой буквы! Никогда такого не было, всё спокойно, разумно, размеренно», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

Пара тренируется в группе Москвиной с 2020 года. Под руководством специалиста фигуристы стали чемпионами мира и Европы, а также дважды выиграли чемпионат России. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Мишина и Галлямов стали победителями в командном турнире, в индивидуальном первенстве завоевали бронзу.

Ранее Галлямов заявил, что Бойкова и Козловский отписались от него в соцсетях.