Галлямов заявил, что Бойкова и Козловский отписались от него в соцсетях

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отписались от него в соцсетях.

«Саша и Дима были подписаны на меня в социальных сетях, а потом отписались. Если не ошибаюсь, перед чемпионатом мира. Не знаю, что я такого им сделал, но это очень забавно. Окей, я сам ни на кого не в обиде», — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

На прошедшем чемпионате России Мишина и Галлямов победили, а Бойкова и Козловский стали вторыми.

Раньше они тренировались в одной группе у Тамары Москвиной, но Бойкова и Козловский весной 2023 года перешли к Этери Тутберидзе.

Ранее Галлямов признался, что уход из группы Бойковой и Козловского внёс небольшие изменения в тренировочный процесс.