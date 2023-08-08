Галлямов — об уходе Бойковой и Козловского из группы: мы тянулись друг за другом
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«Когда мы только переходили, уже осознавали, как классно иметь спарринг-партнёров в группе. Мы тянулись друг за другом. Ребята ушли, но это спорт», — цитирует Галлямова «Спорт-Экспресс».
По его словам, в группе добавились новые пары. Фигурист подчеркнул, что на дисциплине в спорте держится очень многое.
«Мы сейчас пример для молодых пар, которые за нами тянутся. Мы прислушиваемся к Тамаре Николаевне, что она нам говорит. Хотим им показать не только как кататься, но и как вести себя, какая дисциплина должна быть на льду», — добавил Галлямов.
Весной команду Тамары Москвиной покинули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, перейдя к Этери Тутберидзе.
Ранее Москвина сообщила, что постарается подготовить программы в новом стиле.