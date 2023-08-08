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Галлямов — об уходе Бойковой и Козловского из группы: мы тянулись друг за другом

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Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов, партнёр Анастасии Мишиной, признался, что уход из группы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского внёс небольшие изменения в тренировочный процесс.
Галлямов — об уходе Бойковой и Козловского из группы: мы тянулись друг за другом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Когда мы только переходили, уже осознавали, как классно иметь спарринг-партнёров в группе. Мы тянулись друг за другом. Ребята ушли, но это спорт», — цитирует Галлямова «Спорт-Экспресс».

По его словам, в группе добавились новые пары. Фигурист подчеркнул, что на дисциплине в спорте держится очень многое.

«Мы сейчас пример для молодых пар, которые за нами тянутся. Мы прислушиваемся к Тамаре Николаевне, что она нам говорит. Хотим им показать не только как кататься, но и как вести себя, какая дисциплина должна быть на льду», — добавил Галлямов.

Весной команду Тамары Москвиной покинули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, перейдя к Этери Тутберидзе.

Ранее Москвина сообщила, что постарается подготовить программы в новом стиле.

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