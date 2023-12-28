Metaratings: клубы РПЛ интересуются аргентинским нападающим Мартинесом

Нападающий аргентинского «Институто» Адриан Мартинес может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как сообщает Metaratings, несколько клубов РПЛ проявляют интерес к 31-летнему аргентинцу.

По информации источника, нападающий хочет зарабатывать 900 тыс. евро в год.

В нынешнем сезоне Мартинес забил 18 голов в 41 матче за «Институто». Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что казахстанский защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип может перейти в мадридский «Реал».