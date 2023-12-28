RT в Telegram
Подпишись

Metaratings: клубы РПЛ интересуются аргентинским нападающим Мартинесом

Короткая ссылка
Нападающий аргентинского «Институто» Адриан Мартинес может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Metaratings: клубы РПЛ интересуются аргентинским нападающим Мартинесом
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Metaratings, несколько клубов РПЛ проявляют интерес к 31-летнему аргентинцу.

По информации источника, нападающий хочет зарабатывать 900 тыс. евро в год.

В нынешнем сезоне Мартинес забил 18 голов в 41 матче за «Институто». Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что казахстанский защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип может перейти в мадридский «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить