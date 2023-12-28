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Захаров: не понимаю, как можно без государства за спиной ехать на ОИ

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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) в качестве нейтральных спортсменов.
Захаров: не понимаю, как можно без государства за спиной ехать на ОИ
  • РИА Новости

«Я не понимаю, как можно без государства за спиной ехать на Олимпиаду. Можно поехать без флага, допустим, как в Токио. Все и так знают, эта внешнеполитическая игра не мешает россиянам прогрессировать и быть в олимпийском движении», — цитирует Захарова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Ангелина Мельникова назвала глобальной мечтой поездку на Олимпиаду-2024.

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