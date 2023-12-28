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Рыбин считает, что скромность Малкина не позволяет ему вырваться из тени Овечкина в НХЛ

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Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин прокомментировал достижение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поднявшегося на второе место в списке лучших российских снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Рыбин считает, что скромность Малкина не позволяет ему вырваться из тени Овечкина в НХЛ
  • AFP

«Это очень большое достижение для самого Малкина. Женя провёл хорошую карьеру в НХЛ, и хочется пожелать ему как можно быстрее преодолеть отметку 500 голов.

Испытывал ли он давление из-за желания как можно быстрее обойти Фёдорова? Думаю, что нет. Малкин играет на профессиональном уровне, и у него всё идёт своим чередом», — сказал Рыбин RT.

Экс-хоккеист также ответил на вопрос, почему Малкин продолжает находиться в тени российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«На мой взгляд, Саша — более открытый человек. Женя на его фоне смотрится скромнее, как мне кажется. Тут дело в человеческих качествах», — добавил он.

Ранее дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в НХЛ.

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