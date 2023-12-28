RT в Telegram
Подпишись

РЕН ТВ: тренер Крылова потеряла 2,3 млн рублей из-за мошенников

Короткая ссылка
Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова потеряла 2,3 млн рублей из-за мошенников.
РЕН ТВ: тренер Крылова потеряла 2,3 млн рублей из-за мошенников
  • РИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленник представился тренеру сотрудником ФСБ. Сначала он заявил, что её банковские счета взломаны.

После перевода денег на «резервный счёт» аферист заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на Крылову и ей следует пойти в банк и взять кредит самой и отдать ему всю сумму.

Отмечается, что Крылова обратилась в правоохранительные органы.

Ранее она рассказала о состоянии Аннабель Морозов после травмы ноги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить