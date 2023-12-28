РЕН ТВ: тренер Крылова потеряла 2,3 млн рублей из-за мошенников

Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова потеряла 2,3 млн рублей из-за мошенников.

Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленник представился тренеру сотрудником ФСБ. Сначала он заявил, что её банковские счета взломаны.

После перевода денег на «резервный счёт» аферист заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на Крылову и ей следует пойти в банк и взять кредит самой и отдать ему всю сумму.

Отмечается, что Крылова обратилась в правоохранительные органы.

Ранее она рассказала о состоянии Аннабель Морозов после травмы ноги.