Степанова: не всегда согласна с Вяльбе, но она болеет за дело

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе многое делает для развития спорта.

«У нас действительно всё очень достойно. Конечно, тут огромная заслуга Елены Валерьевны Вяльбе. Да, она авторитарный руководитель и не всегда я с ней согласна за пределами лыжного стадиона. Но она болеет за дело и одну за другой решает проблемы», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

25 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что Вяльбе не винит иностранных спортсменов, не поддерживающих россиян.