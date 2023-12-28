Степанова: не всегда согласна с Вяльбе, но она болеет за дело
- РИА Новости
«У нас действительно всё очень достойно. Конечно, тут огромная заслуга Елены Валерьевны Вяльбе. Да, она авторитарный руководитель и не всегда я с ней согласна за пределами лыжного стадиона. Но она болеет за дело и одну за другой решает проблемы», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».
25 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.
Ранее сообщалось, что Вяльбе не винит иностранных спортсменов, не поддерживающих россиян.