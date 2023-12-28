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Степанова: не всегда согласна с Вяльбе, но она болеет за дело

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе многое делает для развития спорта.
Степанова: не всегда согласна с Вяльбе, но она болеет за дело
  • РИА Новости

«У нас действительно всё очень достойно. Конечно, тут огромная заслуга Елены Валерьевны Вяльбе. Да, она авторитарный руководитель и не всегда я с ней согласна за пределами лыжного стадиона. Но она болеет за дело и одну за другой решает проблемы», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

25 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что Вяльбе не винит иностранных спортсменов, не поддерживающих россиян.

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