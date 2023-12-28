Суперлига обвинила УЕФА в давлении на Европейский суд после просьбы уточнить пресс-релиз
- Gettyimages.ru
«УЕФА продолжают оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам Европейский суд», — приводит заявление Суперлиги El Espanol.
21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.
Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.
Ранее УЕФА призвал Европейский суд изменить пресс-релиз по делу о Суперлиге.