Суперлига обвинила УЕФА в давлении на Европейский суд после просьбы уточнить пресс-релиз

Суперлига обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в давлении на Европейский суд.

«УЕФА продолжают оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам Европейский суд», — приводит заявление Суперлиги El Espanol.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

Ранее УЕФА призвал Европейский суд изменить пресс-релиз по делу о Суперлиге.