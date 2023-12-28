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Суперлига обвинила УЕФА в давлении на Европейский суд после просьбы уточнить пресс-релиз

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Суперлига обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в давлении на Европейский суд.
Суперлига обвинила УЕФА в давлении на Европейский суд после просьбы уточнить пресс-релиз
  • Gettyimages.ru

«УЕФА продолжают оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам Европейский суд», — приводит заявление Суперлиги El Espanol.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

Ранее УЕФА призвал Европейский суд изменить пресс-релиз по делу о Суперлиге.

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