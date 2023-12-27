Times: УЕФА призвал Европейский суд изменить пресс-релиз по делу о Суперлиге
- РИА Новости
Организация просит внести поправки в пресс-релиз, поскольку он «неточный» и «противоречит» постановлению суда, сообщает The Times.
21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.
Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможное участие российских клубов в Суперлиге.