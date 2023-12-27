RT в Telegram
Подпишись

Times: УЕФА призвал Европейский суд изменить пресс-релиз по делу о Суперлиге

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился в Европейский суд с просьбой изменить содержание пресс-релиза по делу о возможности создания Суперлиги.
Times: УЕФА призвал Европейский суд изменить пресс-релиз по делу о Суперлиге
  • РИА Новости

Организация просит внести поправки в пресс-релиз, поскольку он «неточный» и «противоречит» постановлению суда, сообщает The Times.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможное участие российских клубов в Суперлиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить