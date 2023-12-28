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Российский автогонщик Грязин хочет выступать под болгарской лицензией

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Российский пилот Николай Грязин в новом сезоне чемпионата мира по ралли в классе WRC‑2 рассчитывает выступать с болгарской лицензией.

«Мы находимся на финальной стадии сбора документов для завершения процесса. Последнее, что осталось — это разрешение Российской автомобильной федерации», — приводит слова главы болгарской автомобильной федерации Пламена Иванова Sportal.bg.

В сезоне 2024 года Грязин и его штурман Константин Александров, который, скорее всего, будет выступать с латвийской лицензией, будут представлять команду Citroën Sport в классе WRC‑2.

Международная автомобильная федерация (FIA) требует от спортсменов из России и Белоруссии для участия в гонках подписывать документ, чтобы дистанцироваться от проведения специальной военной операции.

Ранее трёхкратному чемпиону мира «Формулы-1» Максу Ферстаппену отказали в аренде автомобиля в Португалии.

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