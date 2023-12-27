Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба снялся в российском фильме.

В съёмках картины режиссёра Марюса Вайсберга «Конец славы» также приняли участие Павел Деревянко, Дарья Урсуляк, Сергей Чирков, Максим Лагашкин, Ян Цапник, Екатерина Климова и другие.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 20 матчах команды во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Дзюба рассказал, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак настраивал игроков на соперников в Лиге чемпионов.