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Титов: правильно, что РФС не перешёл в Азию, нас там особо и не ждали

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Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов подвёл итоги 2023 года для российского футбола.

«Российскому футболу желаю в 2024 году не отчаиваться. Я даже не сомневаюсь, что у нас всё будет хорошо. Наверное, было принято правильное решение оставаться в Европе и не переходить в Азию, нас там особо и не ждали», — цитирует Титова Metaratings.ru.

Олимпийский совет Азии (OCA) 26 января 2022 года предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Соревнования пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 20 декабря принял решение не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

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