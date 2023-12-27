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Мать Биды: сын пытался уволиться из Росгвардии, ему в этом отказали

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Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратная призёрка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — рассказала, что у её сына имелось разрешение на выезд из России.
Мать Биды: сын пытался уволиться из Росгвардии, ему в этом отказали
  • РИА Новости

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Их он отправлял в том числе в Росгвардию, поскольку в нём присутствовали и другие фехтовальщики. Аналогичный список был в Министерстве обороны. Там их подписывали.

Так что у Сергея имелось официальное разрешение на выезд до конца текущего года. Потому его и не остановили на границе. Поэтому Сергей абсолютно не переживал. Он планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно», — заявила Гришина RT.

Ранее дед Биды, двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин, высказался об отъезде внука в США.

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