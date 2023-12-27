Немков считает Гэтжи достойным соперником для Махачева

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказал мнение касательно возможного боя между американцем Джастином Гэтжи и россиянином Исламом Махачевым.

«Гэтжи — достойный соперник для Махачева. Он в крайнем бою победил Дастина Порье. Это топовые бойцы. Я думаю, что фаворитом в этом противостоянии будет Ислам, потому что он и в стойке хорош, и побороться может. Махачев более разносторонний, чем Гэтжи», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Гэтжи вызвал Махачева на бой и пообещал снести ему голову.