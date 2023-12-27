Немков считает Гэтжи достойным соперником для Махачева
- РИА Новости
«Гэтжи — достойный соперник для Махачева. Он в крайнем бою победил Дастина Порье. Это топовые бойцы. Я думаю, что фаворитом в этом противостоянии будет Ислам, потому что он и в стойке хорош, и побороться может. Махачев более разносторонний, чем Гэтжи», — цитирует Немкова «Спорт-Экспресс».
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Ранее сообщалось, что Гэтжи вызвал Махачева на бой и пообещал снести ему голову.