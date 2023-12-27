Гэтжи вызвал Махачева на бой и пообещал снести ему голову
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«Жду звонка. Готов, когда будешь готов ты. Посмотрим, кто кому первым снесёт голову, Ислам. У Оливейры был шанс, но он не явился на реванш», — написал Гэтжи в соцсетях.
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Ранее сообщалось, что Махачев планирует провести следующий бой 9 марта.