Гэтжи вызвал Махачева на бой и пообещал снести ему голову

Американский боец UFC Джастин Гэтжи вызвал на бой чемпиона в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева.

«Жду звонка. Готов, когда будешь готов ты. Посмотрим, кто кому первым снесёт голову, Ислам. У Оливейры был шанс, но он не явился на реванш», — написал Гэтжи в соцсетях.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Махачев планирует провести следующий бой 9 марта.