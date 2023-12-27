Панова рассказала о трудностях в работе над нынешней программой Синицыной

Тренер российской фигуристки Ксении Синицыной Светлана Панова рассказала, имеются ли идеи программ на 2024 год.

«В любом случае сначала будем их обсуждать. Синицына — взрослая спортсменка, поэтому она сама должна решить, в каком образе хотела бы себя раскрыть. Например, пожелания, чтобы нынешняя произвольная программа Quizás, Quizás, Quizás была максимально танцевальной, высказала именно она, и мы пошли навстречу. Не сказать, что это новое для Ксюши направление — латиноамериканскую постановку ей уже приходилось катать, когда она была маленькой. То есть делать это она умеет. Хотя поначалу работа над нынешней программой шла у нас туговато. Были даже мысли попробовать что-то другое. Но, к счастью, тот период удалось перетерпеть, и всё встало на места.

Кто выбрал «Ноктюрн» Шопена для короткой? Вера Анатольевна Арутюнян. Мне даже показалось, что это, как сейчас модно говорить, какой-то незакрытый гештальт был для неё — до такой степени она горела идеей, чтобы Синицына каталась именно под эту музыку. Мы в таких случаях никогда не спорим. Когда постановщик до такой степени одержим какой-то определённой идеей, получается, как правило, хорошо», — рассказала Панова RT.

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Ранее Панова заявила, что Синицына научилась контролировать свои эмоции.