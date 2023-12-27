Панова: Синицына почувствовала, что получает удовольствие от соревнований

Тренер российской фигуристки Ксении Синицыной Светлана Панова заявила, что её подопечная получает удовольствие от соревнований.

«Ксюше очень нравится её программа, я это знаю точно. Она вообще в какой-то момент стала кататься не преодолевая себя, а наслаждаясь процессом. Почувствовала, что получает удовольствие от соревнований, от публики. Возможно, как раз поэтому в программах появилось настроение, ушла зажатость. Ксения и в тренировках катается точно так же. У нас вообще нет такого, что вышел на публику и нацепил дежурную улыбку. Я и сама не люблю искусственных эмоций на льду, если честно. Но повторю: столь полное погружение в программу было у нас не всегда.

Пришло с возрастом? На мой взгляд, да. Просто возраст у каждого фигуриста свой. Иногда приходят совсем маленькие дети, которые настолько артистичны изначально, что их даже не приходится этому учить», — заявила Панова RT.

Полностью интервью с тренером читайте на сайте RT.