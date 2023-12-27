Сын Пеле: вряд ли бы моему отцу понравилась нынешняя сборная Бразилии

Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, оценил текущее выступление сборной Бразилии.

«Это уже затянувшийся кризис, вне всяких сомнений, сборная находится на спаде. Вряд ли моему отцу понравилась бы такая команда Бразилии», — цитирует Эдиньо AFP.

Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Пеле — единственный трёхкратный чемпион мира в качестве действующего игрока. За свою карьеру он забил 1289 мячей в 1363 матчах. Международный олимпийский комитет признал его лучшим футболистом XX века.

Ранее сообщалось, что Неймар обогнал Пеле и стал рекордсменом по голам за сборную Бразилии.