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Сын Пеле: вряд ли бы моему отцу понравилась нынешняя сборная Бразилии

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Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, оценил текущее выступление сборной Бразилии.
Сын Пеле: вряд ли бы моему отцу понравилась нынешняя сборная Бразилии
  • AFP

«Это уже затянувшийся кризис, вне всяких сомнений, сборная находится на спаде. Вряд ли моему отцу понравилась бы такая команда Бразилии», — цитирует Эдиньо AFP.

Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Пеле — единственный трёхкратный чемпион мира в качестве действующего игрока. За свою карьеру он забил 1289 мячей в 1363 матчах. Международный олимпийский комитет признал его лучшим футболистом XX века.

Ранее сообщалось, что Неймар обогнал Пеле и стал рекордсменом по голам за сборную Бразилии.

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