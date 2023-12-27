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Metaratings: новый спортдиректор «Спартака» Амарал прибыл в Москву

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Томаш Амарал, новый спортивный директор московского «Спартака», прилетел в Москву.
Metaratings: новый спортдиректор «Спартака» Амарал прибыл в Москву
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Metaratings.

Португалец 22 декабря был назначен на должность спортивного директора, которую ранее занимал Пол Эшуорт. Британец переведён на пост технического директора.

Напомним, что Амарал также был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге» и скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».

Ранее сообщалось, что спортдиректор «Спартака» Амарал прилетит в Москву до конца 2023 года.

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